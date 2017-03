FC Bayern-Basketballer Erfolg gegen Bamberg: Ein Glaubenssieg

Sechs teilweise vernichtende Niederlagen in Folge hatte der FCBB seitdem gegen den großen Rivalen hinnehmen müssen. Zuletzt im Ligahinspiel (59:90) und vor vier Wochen im Pokalfinale (71:74). Verständlich, dass die Art und Weise des Zustandekommens des Sieges da nur eine Nebenrolle spielte. "Das war heute ein wichtiger Abend für uns und den ganzen Klub", sagte Djordjevic also: "Wir haben gegen den Champion gespielt und wollten dabei den Glauben an uns zurückgewinnen." Sein Team habe "die Herausforderung auf dem Platz angenommen" und "mit Stärke und viel Energie gespielt".