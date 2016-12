FC Bayern Basketball Und jetzt der Tabellenführer

„Mit so einer Leistung hatte ich nicht gerechnet, das war klasse“, sagte Trainer Sasa Djordjevic. Gemütliche, besinnliche Weihnachtstage also für Bayerns Riesen? Von wegen! Nach einem freien Donnerstag treffen sich Djordjevic und sein Team sowohl am Heiligen Abend als auch am ersten Weihnachtsfeiertag in der Trainingshalle, um sich optimal vorzubereiten auf das Gipfeltreffen mit dem ungeschlagenen Tabellenführer aus Ulm am zweiten Weihnachtsfeiertag (19 Uhr, Audi Dome, live bei Sport 1). Bis dahin sollen dann auch die zuletzt erkrankten Ondrej Balvin, Anton Gavel, Nick Johnson und Alex King (nur Letzterer fehlte allerdings in Jena) wieder dabei sein.