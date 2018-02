FC Bayern Basketball gegen Bayreuth Kritische Töne nach Sieg im Spitzenspiel: Mehr Verlangen, bitte!

Union und SPD ringen Schwieriges GroKo-Finale: Verlängerung wahrscheinlich

Es sieht nicht so aus, als könnten sich CDU, CSU und SPD wie geplant am Sonntag auf einen Koalitionsvertrag einigen. Sie müssen wohl in die Verlängerung. Vor allem bei sozialen Themen knirscht es noch gewaltig. Doch es gibt auch neue Kompromisse.