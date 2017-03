Nach dem ersten Anruf der Münchner "hätte ich sofort aufbrechen können, das war ein No-Brainer", also eine Chance, über die er keine Sekunde nachdenken musste, sagte der US-Amerikaner. Denn bei den Bayern sieht er die Möglichkeit, sich etwas zu erfüllen, das ihm in seiner Profikarriere bisher verwehrt geblieben ist. "Ich möchte unbedingt mal eine Trophäe in die Höhe stemmen, bevor ich meine Karriere beende. Am besten am Ende dieser Saison", sagte er in seinem ersten Interview in München der AZ.