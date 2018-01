Amberg - Ein 80 Jahre alter Mann hat vier Tage hilflos in seiner Wohnung in Amberg gelegen. Weil sie den Senior so lange nicht gesehen hatte und sich Sorgen machte, rief eine Nachbarin die Polizei zu Hilfe. Die Feuerwehr brach die Tür auf, Einsatzkräfte fanden den Mann am Boden liegend. Er kam in ein Krankenhaus.