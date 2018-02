So läuft die Vergabe über Sowon ab

"Als dann der Brief kam, ich sei für eine Wohnung als Bewerberin benannt, habe ich es gar nicht fassen können, meine Schwester umarmt und geweint", erzählt die zierliche blonde Frau. Der Brief kam am vergangenen Freitagmittag. Sie rief sofort – wie es das Amt verlangt – bei der vermietenden Firma an, in deren Bauprojekt in Bogenhausen die Drei-Zimmer-Wohnung liegt, um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren. Am Telefon teilte ihr aber eine Mitarbeiterin mit: Die Wohnung sei schon an jemand anderen vergeben. "Ich habe die Welt nicht mehr verstanden", sagt die Münchnerin. "Ich hatte doch alles richtig gemacht! Aber sie sagte sehr kurz angebunden, am Donnerstag sei schon jemand da gewesen. Die hätten ihr gefallen, darum habe sie ihnen die Wohnung gegeben." Als besonderen Hohn habe sie empfunden, dass die Frau noch nachfragte: "Sind Sie jetzt enttäuscht?" Monika Schaftari redet mit leiser, fester Stimme, aber bei diesem Teil der Geschichte versagt sie ihr kurz.