Fasten Sie sich schlank Diese fünf Lebensmittel sollten Sie streichen

1. Weißbrot

Wer am Bauch und generell abnehmen will, sollte zu aller erst auf die Kohlenhydrate achten. Am besten für eine Zeit lang komplett auf Weißbrot verzichten. Es bringt nämlich nicht nur viele Kalorien mit sich, sondern macht auch noch weniger lange satt. Wer auf Brot nicht verzichten will, sollte zu Vollkorn-Alternativen greifen.