Sie präsentiert sich gerne sexy auf Instagram, aber mit diesem Foto setzt Kylie Jenner (19, "Keeping Up With The Kardashians" ) nochmal eins drauf: Die Jüngste aus dem Kardashian-Jenner-Clan postete ein heißes Spiegel-Selfie, auf dem sie nur in hellrosa Spitzen-Dessous zu sehen ist und den Blick auf ihre weiblichen Rundungen freigibt. Das Ganzkörper-Foto zeigt sie in einem Wohnzimmer stehend, umgeben von zahlreichen Schuhkartons.