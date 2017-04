"Bei drei Siegen in Folge wäre man vielleicht durch." Runterschalten, Gas geben und über die Ziellinie rasen – fast and furious eben. "Aber", so Pereira, "das ist nicht die Realität. Es ist keine normale Liga dieses Jahr, viele Mannschaften sind unten. Es ist ein Hin und Her, in den nächsten Spieltagen wird sich immer mal ein Team am anderen vorbeischieben."

Der Portugiese hat inzwischen erkannt, dass die Sechzger ihre Muskeln nicht so effektiv spielen lassen können wie Vin Diesel auf der Kinoleinwand. Es wird eine Entscheidung auf der Zielgeraden: "Wenn du Druck hast und hintendrin steckst, wird das Tor kleiner. Wir müssen diesen Kampf bis zum Ende angehen."

Ayre macht sich keine Sorgen

Neu-Geschäftsführer Ian Ayre hat keine Bedenken über einen positiven Ausgang des Rennens. "Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Sorgen mache ich mir keine", so der Brite, der sich in München "schon zu Hause" fühle. Seine Aufgabe sei es, "die Löwen wieder stark zu machen".

Auch die Fans nimmt er mit ins Boot: "Die Löwen genießen einen außergewöhnlichen Support. Als Liverpooler wisse er "ganz genau, wie wichtig diese Loyalität ist". Dennoch werden nach Vereinsangaben diesmal nur 15.000 bis 18.000 Zuschauer in der Arena erwartet.

Während Gästecoach Kenan Kocak übermächtigen Sechzgern attestiert, "aufgrund ihrer individuellen Qualität auch am Ende noch Spiele entscheiden", also noch einen Gang zulegen zu können, erkennt Pereira in den Sandhäusern einen "starken Gegner, der sich nicht nur verstecken und abwarten wird".

Abwarten ist im Endspurt ohnehin nicht mehr, geht es doch noch sechs Mal ums Ganze. Pereira: "Während sich die Meisterschaft dem Ende nähert, wird jedes Spiel, jeder Punkt immer wichtiger."

Wichtig, um im Abstiegsrennen am Ende die Nase vorne zu haben.

