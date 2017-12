Fashion-Fail vom Feinsten Demi Lovato im schauderhaften Denim-Look

Wenn Demi Lovato (25, "Sorry Not Sorry") den Red Carpet betritt, sind Glamour-Momente meistens vorprogrammiert! Aber Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. So verwunderte die Sängerin beim "Jingle Ball"-Konzert am Freitag in New York mit einem äußerst merkwürdigen Denim-Ensemble. Obenrum trug die Sängerin ein Crop Top aus Jeansstoff, um das sie einen schwarzen Glitzergürtel geschlungen hatte. (Auf der Suche nach einer Flared Jeans? Dann ist dieses Modell von Tom Tailor das Richtige!)