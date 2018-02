München - Wer am Dienstagabend in Fröttmaning bei der Allianz Arena vorbeischaut, sieht ein ganz besonderes Spektakel. Die Arena präsentiert sich dann nämlich in leuchtendem rot und mit der weißblauen Raute. Mit dieser Anlehnung an das Bayern-Wappen sendet die Allianz Arena Geburtstagsgrüße an den Rekordmeister, der an diesem Tag 118 Jahre alt wird.