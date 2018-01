Kim Kardashian West (37, "Keeping Up With the Kardashians") und ihr Mann Kanye West (40, "Gold Digger") sind ziemlich kreativ, wenn es um ungewöhnliche Kindernamen geht. Ihre erste Tochter heißt North (4) und ihr Sohn Saint (2). Derzeit spekulieren Kardashians Fans auf Instagram allerdings darüber, wie wohl der Name des dritten Kindes der beiden lauten könnte. Wie der US-Reality-TV-Star kürzlich bestätigt hatte, hat eine Leihmutter am 15. Januar die zweite Tochter des Paares zur Welt gebracht.