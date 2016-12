Fans konnten abstimmen Trickreiche Bayern: Lewandowski mit "Move des Jahres"

Etwa einen Tag lang hatten die Fans also Zeit, für die beste Trainings-Trickserei des Jahres abzustimmen. Knapp 5.000 Personen haben bei der Wahl mitgemacht – am Ende gewann Robert Lewandowski mit 34 Prozent der Gesamtstimmen. Zweiter wurde Arturo Vidal mit seinem Kunstschuss über den Zaun und mit viel Effet zurück ins Tor. Auf dem dritten Platz landete das Bayern-Quartett, die im Kreis insgesamt drei Bälle gleichzeitig in der Luft halten. Letzter wurde Dribbel-König Franck Ribéry mit einigen sehenswerten Tricks. Lewandowski gewann mit einer Ballstaffette, in der er den Ball unter anderem mehrmals auf dem Kopf und der Brust balanciert.