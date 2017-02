Fans begeistert Launch-Trailer: "Horizon Zero Dawn" rockt

In den USA müssen die Fans noch drei Mal schlafen, in Deutschland vier Mal. Dann endlich (am 28.02. bzw. 01.03.) bringt Sony das mit großer Spannung erwartete "Horizon Zero Dawn" auf den Markt. Jetzt veröffentlichten die Macher allerdings bereits den Launch-Trailer auf Youtube und begeistern damit die Gaming-Welt.