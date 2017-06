Fanliebling geht Halil Altintop verlässt FC Augsburg nach vier Jahren

Mittelfeldspieler Halil Altintop wird seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag beim FC Augsburg nicht verlängern. "Ich möchte eine neue Herausforderung annehmen, um auch jungen Nachwuchsspielern beim FCA den Weg frei zu machen", erklärte der 34-Jährige am Montag zu seiner Entscheidung auf der Homepage des Vereins. Die Vereinsführung bedauerte diesen Schritt. "Er war in den letzten Jahren ein wichtiger Führungsspieler für unser Team", sagte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA.