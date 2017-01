Wertungsprüfung abgebrochen - dann ging die Rallye weiter

Paddon sprach den Angehörigen des Opfers sein Beileid aus: "Ich bin unfassbar traurig. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden", sagte er. Die erste von 17 Wertungsprüfungen wurde nach dem Unfall abgebrochen, weitere Konsequenzen wurden nicht gezogen. Noch am Abend starteten die Motoren für die zweite Wertungsprüfung neu - The show must go on. Beendet war die "Monte" allerdings für Paddon, der als Folge des Unfalls nicht mehr ins Cockpit stieg.