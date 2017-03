Familienzeit in Dubai Dieter Bohlen: Carina und die Kinder sind beim "DSDS"-Recall

Dieter Bohlen (63) hat zum "DSDS"-Recall in Dubai seine Familie mitgebracht. In einer Drehpause verriet der Juror seinem Haussender RTL, dass seine Freundin Carina und die gemeinsamen Kinder mitgereist seien. Und die Familie steht dann außerhalb der Drehzeiten im Mittelpunkt, wie er weiter erzählt: "Wir gehen schwimmen. Ich musste sogar schon in so einen Wasserpark, wo man mit so einem Donut rutscht - das war schlimm. Aber meine Tochter findet das gut. Und Quadfahren waren wir, das fanden alle mega gut. Die sind alle ausgeflippt."