Familienplanung in vollem Gange? Khloé Kardashian: Ihr Freund will fünf Kinder

Kourtney Kardashian (38) hat drei Kinder, Kim Kardashian West (36) zwei - nur Khloé Kardashian (32) ist kinderlos. Doch das könnte sich bald ändern! In der neusten Folge ihrer Reality-Show "Keeping Up With the Kardashians" vertraute die 32-Jährige, die seit August 2016 mit dem US-Basketball-Spieler Tristan Thompson (26) liiert ist, ihrer Schwester Kim an: "Er möchte jetzt Kinder haben. Er hat gesagt: 'Ich will Kinder mit dir haben und wenn du schwanger wirst, könntest du Umstandsjeans für 'Good American' [Khloés Denim-Label, Anm. d. Red.)] entwerfen.'" (Hier gibt's Khloé Kardashians Lifestyle-Ratgeber "Strong Looks Better Naked")