Familie, Humor, Freunde George Clooney: Mit 56 zum ersten Mal Vater - kann das gut gehen?

Familien-Clan

Vermutlich schon, die Vier dürften reichlich Unterstützung bekommen. Denn wie seine Kollegin Salma Hayek (50) in ihrem sehr persönlichen Kommentar zur Baby-Nachricht indirekt schon andeutete, hat Clooney nicht nur Amal geheiratet, sondern auch ihre Familie: "Ich habe keinen Rat, weil seine Frau wie ich Libanesin ist und ich seine Schwiegermutter und seine Schwägerin kenne und ich weiß, dass diese Kinder in keinen besseren Händen sein könnten", verweigerte Hayek am Dienstag mögliche Erziehungstipps. Hayeks Vater ist Libanese, die Mutter Mexikanerin. Abgesehen davon dürfte es im Hause Clooney auch nicht am nötigen Kleingeld mangeln, um sich gegebenenfalls Profis an die Seite zu holen.