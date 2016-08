Transavia war am Donnerstag für die AZ nicht zu erreichen, nun hat sich das Unternehmen schriftlich gemeldet. Die Fluggesellschaft bestätigt, dass:

"die betreffende Familie auf dem gestrigen Flug nach Mallorca nicht befördert wurde. Grundsätzlich behält sich Transavia vor, verhaltensauffällige Passagiere von der Beförderung auszuschließen. Gemäß der Richtlinien bei Transavia, müssen alle einzucheckenden Personen am Schalter zugegen sein. Hierbei kam es zwischen der Check-in Agentin und dem Familienvater offenbar zu einem Missverständnis in Bezug auf die Anwesenheit der restlichen Familie, und einer daraus resultierenden Auseinandersetzung am Check-in. Wir bedauern diese Entwicklung und die daraus entstandenen Unannehmlichkeiten sehr und möchten der Familie als Zeichen unseres Entgegenkommens die Kosten für den Flug von München nach Palma vollständig zurückerstatten. Wir werden diesen Vorfall selbstverständlich vollständig mit dem betreffenden Dienstleister aufarbeiten."