Schreckliche Entdeckung am Bodensee: In einem Haus in Lindau hat die Polizei die Leiche eines neunjährigen Mädchens gefunden. Die Ermittler gehen von einem Familiendrama aus.

Lindau - Wie die Polizei berichtet, haben Beamte am Mittwoch ein totes Mädchen in einem Mehrfamilienhaus in Lindau entdeckt. Zuvor hatte sich die Schulleitung bei der Polizei gemeldet, da die Neunjährige nicht in der Schule erschienen ist.