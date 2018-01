Falsches Spiel mit der Liebe Online-Dating: Der Flirt mit dem Fake-Profil

Halm gibt folgenden Tipp: "Wenn man im Laufe der Unterhaltung hingehalten wird und Treffen immer wieder verschoben werden oder derjenige auf andere Portale leiten will, auf denen die Kosten noch höher sind, spätestens dann sollte man einen Blick ins Kleingedruckte werfen und die Notbremse ziehen." Sprich: "Den Kontakt abbrechen."

Schlüsselwörter, die stutzig machen sollten

Die Information, ob falsche Profile verwendet werden, ist meist recht versteckt zu finden. Susanne Baumer, Leiterin des Marktwächer-Teams Digitale Welt in der Verbraucherzentrale Bayern, kritisiert das: "Dieser Hinweis ist nicht an prominenter Stelle platziert, so dass Verbraucher ihn nur schwer finden."

In vielen Fällen hilft ein Blick in die AGBs oder in die Nutzungsbedingungen. Bei Schlüsselwörtern wie "Animateure", "Controller", "CUser", "Moderator" oder "moderierter Dienst" sollte man stutzig werden.

Unter den jetzt beanstandeten Flirt-Portalen sind unter anderem flutschy.net, roses4love.de, my-flirts.eu, zumflirten.de, reifefrauen.com, dailyflirt.de oder auch tinderdating.de. Die Verbraucherschützer weisen aber darauf hin: "Online-Dating ist ein schnelllebiges Geschäft – viele Portale verschwinden schon nach kurzer Zeit wieder."

Wegen systematischer Nutzung von Fake-Profilen war zuletzt die Dating-Plattform Lovoo in die Schlagzeilen geraten, die bis zu fünf Millionen aktive Nutzer im Monat hatte. Die Polizei ermittelte wegen gewerbsmäßigen Betrugs.

Inzwischen wurde die Flirt-App von dem US-Konzern The Meet Group übernommen.

Die ganze Liste der Flirt-Portale mit Fake-Profilen ist unter http://bit.ly/2EJhLfX zu finden.