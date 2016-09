Geretsried - Der Streit um die Schließung der Großmetzgerei Sieber nach dem Fund gesundheitsgefährdender Bakterien in Wurstwaren wird immer heftiger. Der Insolvenzverwalter Josef Hingerl warf den Gesundheitsbehörden am Donnerstag vor, einen rechtswidrigen Bescheid erlassen zu haben. Es hätten niemals rund 100 Tonnen pasteurisierte Wurstwaren vernichtet werden dürfen, sagte Hingerl am Donnerstag. Die kurzzeitig erhitzten Produkte seien völlig unbedenklich gewesen.