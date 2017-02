Fall aus Dortmund Wegen Anschlag verschoben: "Tatort: Sturm" läuft am Ostermontag

An Neujahr sprangen die Kollegen vom "Polizeiruf" aus Rostock ein. "Bukow und König" alias Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau ermittelten am 1.1. ab 20.15 Uhr in "Angst heiligt die Mittel". Dieser Krimi sollte laut "Tagesspiegel" am 17. April laufen, diesen Termin am Ostermontag übernimmt jetzt der "Tatort: Sturm" mit den Hauptdarstellern Anna Schudt und Jörg Hartmann.