Fake-Streit geht in eine neue Runde Endlich: Matt Damon hat es zu Jimmy Kimmel geschafft

Seit mehr als zehn Jahren liegen sich die beiden in der Öffentlichkeit in den Haaren, in Wahrheit verstehen sie sich natürlich blendend. Die Geschichte entstand rein zufällig, als sich Kimmel aus einer Laune heraus in der Abmoderation bei Matt Damon entschuldigte, er habe leider keine Zeit mehr für ihn. Dieser Witz entwickelte sich als Dauerbrenner: "I want to apologize to Matt Damon. We ran out of time..." sind bei nahezu jeder Sendung die letzten Worte von Kimmel. Seitdem lassen beide keine Gelegenheit aus, dem anderen eins auszuwischen.