Fahrrad-Umfrage Radler: Das sind Münchens gefährlichste Kreuzungen

München - Immer wieder kommt es zu schlimmen Unfällen mit Fahrradfahrern in München. Dabei haben die Radler oftmals selbst keine Schuld. Bei etwa jedem siebten Unfall werden sie von abbiegenden Pkw - oder Lkw-Fahrern schlicht übersehen, so die Polizei. Um bei der polizellichen Unfallforschung besser voranzukommen, wurden jetzt die Radler in einer Online-Umfrage selbst befragt. Gesucht wurden gefährliche Kreuzungen oder Einmündungen, bei denen sie selbst oder andere bereits häufiger durch entsprechende Abbiegevorgänge in Gefahr gebracht wurden.