Riem - Unglaubliche Fahrerflucht in Riem am späten Montagabend an der Kreuzung zwischen Maria- Montessori-Straße und Lehrer-Wirt-Straße. Letztere überquerte gerade ein Arbeiter aus München, als er von einem Auto erfasst wurde. Anstatt auszusteigen und sich um das Wohlbefinden des 61-Jährigen zu erkundigen, setzte der Autofahrer in den Kreuzungsbereich zurück und schleifte den Münchner ungefähr eineinhalb Meter mit.