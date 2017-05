Thalham - Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend auf einer Staatsstraße in Thalham bei Obing (Lkr. Traunstein). Der 20-jährige Fahrer war vermutlich zu schnell unterwegs und kam deswegen in einer Kurve ins Schleudern. Das Auto krachte in eine Böschung und überschlug sich anschließend nochmal – mitten auf der Straße blieb der Wagen letztendlich auf dem Dach liegen.