Der Autofahrer konnte nicht mehr reagieren und prallte daher mit knapp 50 km/h gegen den Krankenwagen. Der 52-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Rettungswagens blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.