Nürnberg - Ein von der Fahrbahn abgekommener Autotransporter hat am Montag in Nürnberg einen geparkten Möbellaster in ein Wohnhaus geschoben. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eine Ecke des Einfamilienhauses regelrecht abrasiert, wie ein Polizeisprecher berichtete. Der völlig demolierte Autotransporter selbst kam im Garten des Hauses zum Stehen. Beide Fahrer und die Hausbewohner blieben zum Glück unverletzt.