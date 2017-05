Fahrbericht BMW 530e und M550i xDrive: Elektrisch oder mit Wumms

Der Elektromotor ist vor dem achtstufigen Automatik-Getriebe positioniert, deshalb ist kein Drehmomentwandler notwendig. Das kompensiert das Mehrgewicht von Batterie und Zusatzmotor zumindest teilweise, wie seine Kollegen darf der 1.770 Kilogramm schwere Hybrid-Fünfer 650 Kilogramm zuladen. Knapper geht es allerdings im Kofferraum zu, dessen Volumen unter dem von der Batterie beanspruchten Bauraum leidet. 410 statt 530 Liter passen hier hinein. Auch der Tank fällt knapper aus, doch sollen die 46 Liter Vorrat dank der sparsamen Antriebstechnik für 650 Kilometer Reichweite genügen. Die herkömmlich motorisierten 5er haben 68 Liter große Treibstofftanks.

Leider erst für das nächste Jahr kündigt BMW ein induktives Ladesystem an, das mit einer 40 Kilogramm schweren Bodenplatte über eine Sekundärspule unter dem Motorraum die Batterie des 530e kabellos mit Energie versorgt. Dabei wird sie mit 3,2 kW geladen, der Vorgang dauert etwa 3,5 Stunden. Das System ist laut BMW etwas teurer als die herkömmlichen Wallboxen, die je nach Installationsaufwand zwischen 1.500 und 2.000 Euro kosten.

Die drei Fahrmodi bestimmen, wie sich der 530e fortbewegt. Im E-Modus schafft er 90 km/h rein elektrisch, sogar 140 km/h erreicht er im Modus E-Max allein mit der E-Maschine. Der Vierzylinder ist jedoch stets bereit, in Windeseile anzuspringen, wenn etwa beim Überholen oder Einfädeln mehr Leistung gefordert wird. Die Abstimmung ist trefflich gelungen, er greift komfortabel und akustisch unauffällig ins Geschehen ein. Auch das Auskuppeln und Abschalten des Verbrenners bleibt nahezu unbemerkt.

Unüberhörbar: der M550i xDrive

Das ist beim M550i xDrive ganz anders. Der 82.700 Euro teure Sportler pflegt sogar den guten Ton, die zweiflutige Abgasanlage mit gerader Rohrführung für noch geringeren Gegendruck und Klappenanlage verleiht dem Spitzen-5er stets eine kaum überhörbare Stimme. 340 kW/462 PS leistet der 4,4-Liter-V8 und beschleunigt den allradgetriebenen M550i in 4,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 250 km/h begrenzt, der Normverbrauch des Turbomotors wird mit 8,9 Liter auf 100 Kilometer angegeben. Was sich bei einer ersten Ausfahrt mit dem Münchner Donnerbolzen als eher optimistische Prophezeiung erweist. Wer sich das "M" im Namenszug des 5er gönnt, will mit seinem Wagen gewiss nicht auf Schleichfahrt gehen.

Denn dessen Abstimmung ist mehr als gelungen. Die Lenkung beweist mustergültige Präzision und macht Kurvenfahrten zum Erlebnis der Extraklasse. Die Fahrerlebnis-Taste steigert den Spaß vom immer noch eher sportlichen Eco-Modus über eine knackige Komfort-Einstellung bis zu den beiden Angebote für Hartgesottene, die Modi Sport und Sport+. Dann nämlich gönnt das achtstufige Getriebe der Maschine keine Ruhepause und hält sie lange bei hoher Drehzahl, das adaptive Fahrwerk zeigt sich von der harten Seite und das Gaspedal wird mit erhöhter Empfindlichkeit zum Stachel, mit dem der Pilot dem 5er Beine macht. Die Sitze bieten den für scharfe Gangart nötigen Seitenhalt, und das griffige Lenkrad liegt satt in der Hand. Alles übrige bis hin zum mahnenden Eingriff in die Fahrdynamik regeln wachsame Helfer und Assistenzsysteme.



Zu erkennen ist der Hybrid-5er an den blauen Streben im Kühlergrill, den gleichfarbig lackierten Radnaben und den "i"-Symbolen an den Flanken. Das induktive Laden ist noch Zukunftsmusik. Foto: BMW.

Dabei ist der M550i xDrive noch lange nicht die Speerspitze der 5er-Baureihe. Zwar wird er wie die wahren M-Modelle nicht auf den üblichen Produktionslinien der Werke, sondern bei der M-GmbH in München gebaut, doch ein M5 ist erst für den Herbst 2017 angekündigt. Der dürfte dann deutlich mehr Leistung haben, schließlich will sich die BMW-Sportabteilung nicht von AMG-Modellen oder Quattro-Derivaten die Wurst vom Teller stehlen lassen. Deshalb werden es wohl um die 600 PS sein, die der Turbo-V8 am Ende leisten wird.