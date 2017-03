Die Staatsanwaltschaften in Deggendorf und München I forderten von ihm entweder eine Geldstrafe in Höhe von zusammen knapp 1500 Euro oder alternativ 44 Tage Haft. Der Pole hatte kein Geld bei sich, doch sein Arbeitgeber erwies sich als Retter in der Not. Dieser überwies den Gesamtbetrag an die Polizei Paderborn. Der Pole konnte daraufhin nach Dublin weiterreisen. Einen solchen Arbeitgeber wünscht sich wohl jeder.