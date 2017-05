Manchester - Die Fahnen hängen auf Halbmast: In Manchester herrscht nach wie vor Ausnahmezustand. Laut Polizei sprengte sich der 22-jährige Salman Abedi am Montag Abend nach einem Ariana Grande Konzert, vor der Halle in Manchester selbst in die Luft. Der Anschlag riss 22 Menschen in den Tod, 60 weitere erlitten zum Teil schwere Verletzungen.