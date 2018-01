Hauptdarsteller im AZ-Interview "Fack ju Göhte – Se Mjusicäl": "Das sollte schon ziehen, oder?"

Eigentlich müssten Sie sich sogar leichter tun: Elyas M’Barek ist schauspielerisch Quereinsteiger. Sie sind an besten deutschen Schauspielschulen solide ausgebildet worden.

Das ist nicht immer ein Vorteil. Es gibt ja oft große Schauspieler, die als unverbildete Rohdiamanten ohne Ausbildungsschliff größte Kunst erreicht haben. Ich selbst habe meine vielschichtige Ausbildung genossen, aber bin da undogmatisch.

Sieht man seine Schulzeit und den Lehrerberuf anders, wenn man plötzlich einen Lehrer spielen muss?

Ich selbst stamme ja aus einem privilegierten Arbeitgeberhaushalt, wo man die Beamtenlehrer immer ein bisschen runtergemacht hat. Aber ich habe schon gleich nach der Schule anders darüber gedacht, weil ich in einem Erziehungsheim Zivildienst gemacht und gesehen habe, was Pädagogen leisten und aushalten müssen. Dann habe ich selbst ein Jahr als Erzieher gearbeitet und seit dem hat diese Arbeit meinen größten Respekt: Jeden Tag vor einem Publikum auftreten, das dich nicht unbedingt gerne sehen will, das muss man erst einmal jahrelang hinkriegen! Und Zeki Müller ist ja auch noch an einem sozialen Brennpunkt im Einsatz.

Wie hätten Sie als Schüler diesen Blender Zeki Müller empfunden?

Er hätte alles gehabt, was ich mir als Junge als Vorbild gewünscht hätte, ich wäre ihm zu Füßen gelegen, hätte geklettet. Die Mischung aus der Coolness, immer einen Plan B in petto zu haben, seine Autorität durch Lockerheit, die Unabhängigkeit und Radikalität sind umwerfend. Das ist die Grundlage für Respekt und so viel Disziplinierung, dass was vorangehen kann. Bei mir in der Schule waren viele Lehrer ausgelaugt, aber es gab auch wirklich großartige Typen.

Kann ein Musical in Deutschland überhaupt ein ganz großer Renner werden?

Ich selbst komme ja als Schauspieler von außen in diese Szene, die eben auch eine ganz eigene ist. Aber wenn man mal reinschaut und in Shows geht, weiß man, dass es da auch Stars gibt. Und mit diesem populären Stoff könnte man jetzt die Nische das Musicals aufsprengen und richtig Erfolg haben, was ich unserer engagierten Produktion auch ganz tief wünsche. Schließlich wird hier was riskiert: keine Übernahme eines amerikanischen oder englischen Erfolgsstücks, sonder ein eigener deutscher Stoff mit einem eigens dafür gebauten Theater! Das sollte schon ziehen, oder?

Ab 21. Januar, Werk 7, Friedensstraße 14, Karten: 30 bis 80 Euro, % 01805-4444

Lesen Sie auch: Sexy Pixie-Cut! Jella Haase trennt sich von Mädchenfrisur