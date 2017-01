Facebook-Livestream aus der Küche Tag 1 der "crAZy week": Redaktionsalltag aus Sicht der AZ-Kaffeemaschine

Kaum ein Ort ist am Montag in der Redaktion so gefragt wie die Kaffeeküche. Während die Motivation und Leistungsbereitschaft exponentiell zur Anzahl der verzehrten Tassen Kaffee nach oben schnellt, wird an diesem - beinahe schon heiligen - Fleckchen Redaktionserde auch über den neuesten Klatsch und Tratsch der letzten Tage gesprochen. Brühwarm, versteht sich.