Facebook-Livestream aus der Innenstadt Tag 5 der "crAZy week": Die AZ lädt zum Feierabendbier ein!

Die AZ spendiert Feierabendbier!

Ganz einfach: Wir wollen mit unseren Lesern auf den gelungenen Relaunch und die perfekte "crAZy week" anstoßen und laden dabei ganz herzlich zum Feierabendbier ein! Gemeinsam mit den Jungs von "One Smile, One Beer" starten wir um 16.00 Uhr am Fischbrunnen am Marienplatz, anschließend machen wir uns gemeinsam auf den Weg ins Straubinger Wirtshaus in der Blumenstraße. Die ganze Aktion werden wir - wie könnte es anders sein - mittels Livestream dokumentieren.