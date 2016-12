Facebook-Fails und Co. Das waren 2016 die größten Social-Media-Pannen der Stars

Taraji P. Hensons peinliche Verwechslung

Ob es an der Aufregung lag, dass sich Taraji P. Henson alias "Cookie Lyon" aus der amerikanischen Erfolgsserie "Empire" am Super-Bowl-Abend einen Social-Media-Patzer leistete? Sie postete jedenfalls bei Instagram ein Foto und schrieb: "Juhu, ich sehe Maroon 5 live!". Nun ja, nicht ganz. Headliner der Show waren nämlich die vier Jungs von Coldplay, die dem Publikum zusammen mit Beyoncé und Bruno Mars einheizten.

Charlie Sheens Schimpf-Tirade

140 Zeichen - so viele passen in einen einzelnen Tweet. Mehr braucht Schauspieler Charlie Sheen auch nicht, um andere Personen zu beleidigen. Im Juni setzte er binnen kürzester Zeit mehrere Tweets ab, die an seine Ex-Frau, Denise Richards, gerichtet waren. Darin nannte er sie "die schlimmste Mutter der Welt" und drohte: "Wir sehen uns vor Gericht, du terroristischer Sack voll Müll!". Später löschte er die Tweets reumütig. Richards reagierte übrigens gelassen, sie twitterte ihm die besten Wünsche zum Vatertag.

Pietro Lomardis Facebook-Fail

Hat sie oder hat sie nicht? Über die Frage, ob "DSDS"-Star Sarah Engels ihren Ehemann Pietro Lombardi betrogen hat, diskutierte im Oktober gefühlt die ganze Nation. Im Internet waren eindeutige Fotos aufgetaucht, die Engels zusammen mit ihrem Ex-Freund zeigten. Ihr Mann nahm sie sofort in Schutz und schrieb mit einem Augenzwinkern bei Facebook: "Jaaaa !! Siehe aktuelles Bild auf Pietros Facebook-Seite. Macht euch keinen Kopf. Viele schreiben mir, aber da hat sich wohl ein Freak Zeit genommen, um gute Foto-Montagen zusammen zu basteln. Bringt dir aber nichts, lieber anonymer Fischkopf. Kannst dir gerne mal - nicht anonym sondern offiziell - eine Kopfnuss bei mir abholen kommen." Dann fand Pietro allerdings heraus, dass seine Frau tatsächlich eine Affäre hatte, Engels gab es sogar öffentlich zu. Dem Betrogenen blieb nichts anderes übrig, als den verteidigenden Post wieder zu löschen.

Götzes missglückte Geburtstagsgrüße

Mit Social-Media-Pannen kennt er sich leider bestens aus: Mario Götze (24). Als der BVB-Kicker beispielsweise seinem Kumpel und Kollegen Marco Reus im Mai zum Geburtstag gratulieren wollte, twitterte er: "Happy Birthday Marco! Ich kann unser nächstes gemeinsames Turnier kaum erwarten #vivelafreundschaft" und spielte damit auf die bevorstehende Europameisterschaft in Frankreich an. Blöd nur, dass wenig später bekannt wurde, dass es Reus gar nicht in den DFB-Kader geschafft hatte. Götze bearbeitete den Tweet und leistete sich damit den nächsten Fail. Er schrieb: "Happy Bitrthday @marcinho11 but we are really sad. Unbelievable. That hurts me. #vivelafreundschaft". Abgesehen vom Rechtschreibfehler in "Birthday" führte seine Verlinkung nicht zu Marco Reus, sondern zu einer ganz anderen Person.

Weitaus übler nahmen ihm die Fans aber einen Post auf Instagram, mit dem er Serienfans die Laune verübelte. Götze postete eine kurze Videosequenz von sich mit Jubelgeste und lüftete in der dazugehörigen Bildunterschrift mal eben eines der bestgehüteten Geheimnisse um die Serie "Game of Thrones": Lebt Jon Snow noch oder ist er tot? Der Fußballer spoilerte: "#Goetzeguckt #GoT #JonSnow He's alive!" Der Shitstorm seiner Follower ließ nicht lang auf sich warten.

Angelina Heger: Copy/Paste fliegt auf

Promis nutzen ihre Social-Media-Profile gern mal für Werbezwecke, da macht auch die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Angelina Heger keine Ausnahme. So promotet sie beispielsweise Körperöle, Detox-Tees oder auch die Superfood-Pulver der Marke "Natural Mojo". Ihr Facebook-Post entlarvte die Schleichwerbung jedoch ziemlich schnell, denn Heger schrieb: "Nach dem Sport gibt es erstmal ein Fit Vanilla Shake. Schmeckt super lecker nach Vanille und ist voll von Superfoods wie Granatapfel und grünem Tee 'slightsmile'-Emoticon." Ob sie die Zeilen von der Website des Herstellers kopiert hat? Gut möglich angesichts der Tatsache, dass das Emoji offensichtlich nicht übernommen werden konnte.

Cathy Hummels und das falsche Paris-Foto

Spielerfrau Cathy Hummels leistete sich zur EM in Frankreich einen peinlichen Fauxpas: Sie postete ein Bild von sich bei Instagram, das sie mit den Worten "Toller Tag heute in Paris" kommentierte. Angesichts ihres eleganten Outfits hätte man ihr das auch glauben können, wären da nicht die deutschen Straßenschilder und Autos mit deutschen Kennzeichen im Hintergrund gewesen. Das falsche Paris-Foto zeigte die Frau von Mats Hummels in München.