Fabrikantenvilla an der Mitterhoferstraße Bürgerbegehren: "Schützt unser Ensemble!"

München - In dem Garten, in dem das Unkraut nur so wuchert, liegt ein Haufen Holzlatten, ausgediente, weiß lackierte Türen und Fensterläden lehnen daran. Daneben steht verlassen die Fabrikantenvilla, die zur angrenzenden Glockengießerei gehört. Der Villa droht: der Abriss. Dann ist der wertvolle Grund frei für eine neue Bebauung. In der Bürgerversammlung machte sich im November Protest breit, der Bezirksausschuss sagt: Wir sind machtlos.