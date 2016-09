Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" ist der brutale Überfall nicht spurlos an Bambi vorübergegangen. Bei "Berlin - Tag & Nacht" haben Daniel und Malte Angst vor dem ersten Schultag und in "Alles was zählt" bahnt sich bei den Steinkamps ein Drama an.