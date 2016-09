Terroralarm in Leipzig

Terrordrohung gegen Luxushotel entpuppt sich als Scherz

[7] Ein übler Scherz hat die sächsische Polizei und Gäste eines Luxushotels in Leipzig stundenlang in Terroralarm versetzt. Zwei Jugendliche hatten in der Nacht per Mobiltelefon aus Österreich in dem Hotel angerufen und mit einem Anschlag gedroht, wie die Polizei mitteilte.