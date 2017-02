"Explosives Bild" "Attentat in Ankara" ist Weltpressefoto des Jahres

Das Attentat auf den russischen Botschafter in Ankara im Dezember 2016 zeigt das Weltpressefoto des Jahres 2017. Dafür wird der türkische Fotograf Burhan Ozbilici von der Nachrichtenagentur AP mit dem renommierten Preis ausgezeichnet, teilte die Stiftung World Press Photo am Montag in Amsterdam mit. Die Jury würdigte das Foto als ein "explosives Bild, das den Hass in unserer Zeit ausdrückt."