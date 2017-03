Nie hat David Garrett so viele eigene Songs präsentiert wie in 2016. Doch 2016 war kein leichtes Jahr im Privatleben Garrett‘s. Schwere Vorwürfe und Millionenforderungen wurden gegen ihn erhoben, gegen die er sich nun gerichtlich wehrt. In einem Interview mit der Zeitung Die Welt äußerte Garrett sich zu den Vorwürfen seiner Ex-Freundin.

Feuerwerk der Musik

Nun tourt er wieder. Seine wertvolle Stradivari hat er nicht dabei, dafür beglückt David Garrett seine Fans auf der elektrisch verstärkten Geige. "Explosive" heißt nicht nur die Tour, sondern auch das Album und der Titelsong.

Die Tour der Superlative begann schon in 2016, doch aufgrund der hohen Nachfrage spielt der Künstler in diesem Frühling noch ein paar Zusatzshows. Der Name ist Programm: Gigantische Spotlights, ein Feuerwerk, Tänzer, ein Sinfonieorchester und David Garrett inmitten des Publikums – auf einer 360º Centerstage auf einem sich drehenden Podest. Auf der Bühne steht er in schwarzen hängenden Jeans wie ein Rapper, mit weißen Turnschuhen, T-Shirt, Sakko und natürlich seiner Geige. Mehr braucht er nicht. Musik ist das, was er liebt.

Offene Worte an Münchner Fans

Im Dezember 2016 spielte Garrett bereits in der Münchener Olympiahalle. Das Publikum war begeistert und feierte den Geigen-Virtuosen. Offen äußerte er sich zu den Gerüchten auf seinem Konzert in München: "Lasst die Leute reden, es kümmert mich nicht. Denn ich weiß, wer ich bin."

Im April 2017 kommt David Garrett wieder nach München. Gespielt wird das Beste aus der Musikgeschichte: Von Tschaikowskis erstem Klavierkonzert, über den Bond Titelsong "Live and let die", Michael Jackson, Prince und seinen eigenen Songs. Das alles erwartet den Zuschauer in über zwei Stunden. Sie habe die Chance David Garrett auf seiner Tour "Explosive Live!" live zu erleben. Am Dienstag den 25. April 2017 spielt er in der Münchener Olympiahalle.