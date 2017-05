Rick Goldmann hat im Eishockey schon viel gesehen – als Spieler, TV-Experte und Co-Kommentator. Aber der Trubel dieser Tage ist selbst für den Fachmann von Sport1, der selber 500 Spiele in der DEL absolviert hat und der 2011 in die Ruhmeshalle des deutschen Eishockey aufgenommen wurde, ein seltenes Ereignis. "Das ist einfach crazy", sagt der Ex-Nationalspieler über das enorme Interesse in Deutschland an der Eishockey-WM, die ab Freitag in Deutschland und Frankreich stattfindet.