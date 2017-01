Experten sagen voraus Wohnungsmangel beheben? Zurück zur Platte!

Aber auch die in Westdeutschland in den 60er und 70er Jahre auf der grünen Wiese errichteten Hochhausviertel und ihre sozialen Probleme haben Großsiedlungen in Verruf gebracht. Heute hält es die Bauindustrie für sinnvoll, wieder einheitliche Haustypen für den Geschosswohnungsbau zu entwickeln: „Statt bedingungslos dem Leitbild der Einzelfertigung zu folgen, sollten künftig stärker Prototypen geplant werden, die deutschlandweit in Serie umgesetzt werden können“, sagt Stiepelmann. So ließen sich nach Einschätzung des Bauindustrie-Hauptverbands die Kosten senken.

Kostensenkung ist aber keineswegs das einzige Motiv für die Renaissance des seriellen Bauens. In Zeiten knapper Fachkräfte hilft die Vorfertigung, wie Iouri Gigouline erläutert, Vertriebsleiter beim Baukonzern Max Bögl. Das Oberpfälzer Unternehmen hat industriell produzierte Raummodule entwickelt, die wie in einem Baukastensystem ganz unterschiedlich kombiniert werden können. „Es gibt immer weniger Menschen, die im Freien auf der Baustelle arbeiten wollen“, sagt Gigouline. Ihr Modul biete „den Vorteil, dass wir die Leute in der Halle beschäftigen können“.

Deutschland habe lange das Glück gehabt, dass viele günstige Arbeitskräfte aus dem Ausland zur Verfügung standen, sagt Gigouline. „Doch auch das wird weniger. Bei den Architekten steigt daher die Bereitschaft, auf seriell gefertigte Bauteile zurückzugreifen. Auch Wohnungsbaugesellschaften fragen verstärkt nach.“ Die Vorteile für die Bauherren seien vor allem ein fester Preis und ein fester Termin für die Fertigstellung, „sowie hohe Qualität dank industrieller Fertigung“.

Materialien und die Arbeitskräfte kosteten in etwa das Gleiche wie bei der traditionellen Bauweise. „Die Preisvorteile ergeben sich aus der Standardisierung der Fertigungsvorgänge und der verkürzten Bauzeit“, so Gigouline.

Doch ob Architekten, Baufirmen oder Wohnungsgesellschaften – fast alle sehen in den Bauvorschriften ein Hindernis. Denn diese sind alles andere als standardisiert. Jedes Bundesland hat seine eigene Bauordnung, hinzukommen immer weiter verschärfte Anforderungen in der Energieeinsparverordnung oder im Brandschutz.

„Bisher hat sich der serielle Wohnungsbau noch nicht in großem Maß durchgesetzt“, sagt Andreas Winkler, Sprecher des Verbands der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen. Eine Idee zur Beschleunigung wäre die Typengenehmigung – werden mehrere baugleiche Gebäude errichtet, könnte auch die Baugenehmigung seriell ausgestellt werden. „Doch bisher muss jede Kommune jedes Haus neu genehmigen.“

