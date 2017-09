Danach sieht es nicht aus.

Das stimmt, es rumort, auch mit den Neubesetzungen Willy Sagnol und Hasan Salihamidzic, mit den unterschiedlichen Aussagen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Es sind Kleinigkeiten, die nicht von außen kommen, sondern intern entstehen. Das muss der Klub in den Griff bekommen. Brazzo würde ich aus der Kritik rausnehmen. Er ist neu dabei, man muss ihm Zeit geben.

Robert Lewandowskis Äußerungen im Spiegel haben nicht gerade zum Bayern-Frieden beigetragen.

Lewandowski hätte seine Kritik intern anbringen können, vielleicht hat er das Thema zuvor schon angesprochen. Er hat auf jeden Fall einen Anstoß gegeben, mehr Geld in den Kader zu stecken, um die Qualität zu erhöhen. Ich verstehe ihn. Jeder Spieler in einer Position wie Lewandowski will sich auf höchstem Niveau messen. Aus seiner Sicht ist ein gestandener Spieler wie Neymar eben wichtiger für einen Klub als ein Nachwuchsspieler oder ein nicht ganz so teurer Spieler.

Glauben Sie an einen Lewandowski-Wechsel zu Real Madrid vor Vertragsende 2021?

Vor zwei Jahren hätte ich gesagt: Ja, ich kann mir Lewandowski gut bei Real vorstellen. Jetzt ist Madrid offensiv so stark aufgestellt, dass das eher unwahrscheinlich ist. Lewandowski ist nicht mehr der Jüngste. Er sieht, was auf dem Transfermarkt passiert: Da gibt ein Klub 250 Millionen aus, da werden Neymar und Mbappé gekauft – und Lewandowski will die Champions League gewinnen. Er denkt vielleicht, dass Stars mehr bringen als Zukunftsspieler, wie sie Bayern gerade holt. Aber unter 70 Millionen bekommt man heute keinen Spieler mehr von höchster Qualität.

Wird sich Thomas Müllers Position unter Ancelotti noch verbessern?

Es sieht zurzeit so aus, als ob es für Müller im System und im Kopf von Ancelotti keinen Platz gibt. Müller wird seine Einsätze bekommen, Tore erzielen und Treffer vorbereiten, aber Ancelotti wird anderen Spielern mehr vertrauen. Eine klare Position für den Freigeist Müller gibt es bei Ancelotti nicht. Der Trainer hat mit seiner Aufstellung gegen Anderlecht gezeigt, wie er denkt – und vergangene Saison auch schon. Wenn man Müller in die Mannschaft einbauen will, holt man keinen James. Erst recht nicht, wenn man schon Thiago hat.

Wie kann Ancelotti Franck Ribéry in den Griff kriegen?

Ich habe Franck vor ein paar Wochen gesagt: Sei froh, wenn du in deinem Alter mal ausgewechselt wirst, dann kannst du dich erholen. Das muss er begreifen. Gerade jetzt ist eine Aktion wie der Trikot-Wurf unnötig. Es war Anderlecht in der Gruppenphase, nicht Real im Halbfinale. So eine Auswechslung muss er weglächeln. Ottmar Hitzfeld hat mir früher auch mal ein Wochenende frei gegeben mit der Familie, damit ich zu hundert Prozent fit war, wenn es in die wichtigen Spiele ging. Ich war froh darüber.

Lesen Sie auch: Ancelotti sorgt bei seinen Spielern für Unverständnis