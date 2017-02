Exklusives AZ-Interview Stoiber: "Hoeneß ist die Seele des FC Bayern"

...den Rückhalt der Fans für Hoeneß: Die Fans und Mitglieder haben in ihrer überwältigenden Mehrheit immer hinter Uli Hoeneß standen, weil sie wissen, was er für den Verein geleistet hat, dass er ihn mit groß gemacht hat. Einen solch emotionalen Rückhalt gibt es in der Wirtschaft oder auch in der Politik nicht. Er hat eine Straftat begangen, die mit dem FC Bayern nichts zu tun hatte und zu seinem sozialen Anspruch gar nicht passte. Er hat dafür gebüßt und den Schaden beglichen – plus Zinsen. Und das akzeptieren die Leute.

Was Stoiber von Löwen-Investor Hasan Ismaik hält, warum er Philipp Lahm eine Zukunft im Management zutraut und wie er über einen 100-Millionen-Euro-Transfer des FC Bayern denkt, lesen Sie im großen Interview in der Samstagsausgabe der AZ.

