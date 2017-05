Heidi Klum warf Dir eine negative Einstellung vor. Traust Du dir zu wenig zu?

"Ja, ich glaube schon, dass ich mir zu wenig zutraue. Manchmal bin ich eben schüchtern und traue mich nicht, vor allem wenn einige Mädchen mir nur Schlechtes wollen. Mit den Lästereien war das alles nicht so leicht."

War Dein GNTM-Aus gerechtfertigt?

"Ja, das war mein schlechtestes Shooting. Ich konnte kein gutes Bild abliefern. Aber ich habe unter Wasser Panik bekommen und wollte einfach nur aus dem Pool hinaus. Es ist natürlich sehr schade, aber ich habe mir zuvor drei Jobs geholt. Niemand aus meiner Staffel hat das geschafft, da bin ich sehr stolz auf mich!"

Die Mädchen schossen in Interviews scharf gegen Dich. Warum war das so?

"Ich kannte das schon alles. Wenn viele Mädchen zusammenkommen, dann ist Streit vorprogrammiert. Schon in New York, bei meinem ersten Job, ging es mit der Eifersucht los. Die anderen kamen wohl mit meiner fröhlichen Art nicht klar. Aber auch, dass ich mich mit dem TV-Team und den Fotografen gut verstanden habe. Der Neid war anscheinend das Problem."

Fühlst Du dich als Mobbingopfer?

"Nein, es ist nur schade, dass mir nichts gegönnt wurde. Immer wieder hieß es, ich sei fake. Das kann ich nicht verstehen. Wenn ich gelacht habe, dann war ich eben gut drauf."

Heidi Klum meinte zuletzt, Du bist nicht wandelbar gewesen. Hat sie recht?

"Nein, ich weiß, dass ich wandelbar bin. Das habe ich auch bewiesen. Ich zeigte bei GNTM viele Facetten. Ich will Heidi jetzt in der Zukunft gern das Gegenteil beweisen."

Wie war Heidi Klum hinter den Kulissen? War sie für euch da?

"Ich mochte Heidi sehr, da gibt es aber natürlich auch geteilte Meinungen. Sie ist eine super erfolgreiche Frau, die auch ziemlich lustig und cool sein kann. Man kann vieles von ihr lernen und ich konnte mich auch privat mit ihr unterhalten, als meine Mama am Set war."

Würdest Du noch einmal bei GNTM teilnehmen?

"Ich selbst würde nicht noch einmal teilnehmen wollen. Aber ich würde es jedem Nachwuchsmodel empfehlen, wenn man viel über sich erfahren möchte. Allerdings muss man ein dickes Fell mitbringen!"

Was hast Du bei GNTM gelernt?

"Normalerweise sage ich, was ich denke. Aber ich habe gelernt, dass man auch mal ruhig und besonnen reagieren muss. Wenn es keinen Sinn machte, habe ich Konflikte gescheut. Ich wollte einfach mein eigenes Ding machen."

Was denkst Du, wer gewinnt GNTM?

"Ich kann mir vorstellen, dass Leticia gewinnen wird. Ich hoffe aber, dass Serlina oder Maja im Finale stehen".

Hast Du mit Heidi Klum noch Kontakt?

"Nein, aber sie ist auch viel zu beschäftigt. Aber ich werde sie bald wiedersehen."

Wie geht es jetzt für Dich weiter?

"Auf jeden Fall werde ich mich jetzt nicht ausruhen und weitermachen. Ich möchte mir Shootings organisieren und hoffe auch auf gute Jobs im Ausland. Ich will noch in diesem Jahr nach New York ziehen - das ist mein großes Ziel. Am liebsten würde ich für Victoria's Secret laufen."

Hast Du Lust auf Reality-Shows im deutschen Fernsehen?

"Das 'Dschungelcamp' auf gar keinen Fall, aber bei 'Let's Dance' würde ich sofort mitmachen. Jetzt soll eigentlich das Modeln im Fokus stehen."

Du bist Single. Haben sich viele Männer bei Dir gemeldet? Hattest Du Zeit für Dates?

"Ich bin noch immer Single, aber ich habe während meiner Zeit bei GNTM schon mehr Nachrichten als zuvor bekommen. Aber momentan ist mir meine Karriere wichtiger."