Exklusive Playlists Mit Apple Music den Sound der Bayern-Stars hören

"Von motivierenden Songs für das Training bis zu den Hits der Kabinenparty nach dem entscheidenden Sieg - es ist für jeden etwas dabei, um die Saison in vollen Zügen zu genießen", verspricht der aktuelle Bundesligatabellenführer. Die erste Team-Playlist sei ab sofort verfügbar, heißt es in der Mitteilung weiter. Mit aufgelistet sind unter anderem Songs wie "Seven Nation Army" von den White Stripes und "Let Me Entertain You" von Robbie Williams. Darüber hinaus gebe es für Abonnenten aber auch noch weitere exklusive Inhalte und Videos rund um den FC Bayern.