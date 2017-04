Doch wo haben sich die beiden Turteltauben eigentlich kennengelernt? Richard Lugner gibt sich mysteriös: "Am 15. März haben wir uns in einem Lokal am Stephansdom in Wien getroffen. Zwei Tage später haben wir uns zum Steak-Essen verabredet. Da hat es dann gefunkt." Und am vergangenen Wochenende ging es schon gemeinsam in die Stadt der Liebe: "Wir waren dann über Ostern in Paris und hatten eine tolle Zeit", sagt Lugner zur AZ.