Gräfelfing/Krailling - Wie die Polizei berichtet, hat ein Mann sein Geschlechtsteil aus der Hose geholt, als er sich mit zwei Mädchen unterhielt. Die beiden Zehnjährigen waren gerade am Prof.-Max-Dickmann-Platz in Gräfelfing mit ihren Hunden spazieren. Nach dem Vorfall flüchteten die beiden Mädchen sofort und erzählten einer Anwohnerin, was passiert war. Diese alarmierte sofort die Polizei – die Beamten konnten den Mann allerdings nicht finden.